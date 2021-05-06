На Всемирном конгрессе признали Moderna лучшей вакциной от коронавируса

Эксперты Всемирного конгресса вакцин — 2021 (World Vaccine Congress Washington 2021), который ранее традиционно проходил в Вашингтоне, а в текущем году — в онлайн-формате, признали препарат от американской компании Moderna лучшей в мире вакциной от коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.