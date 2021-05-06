Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

На Всемирном конгрессе признали Moderna лучшей вакциной от коронавируса

Ведомости

Эксперты Всемирного конгресса вакцин — 2021 (World Vaccine Congress Washington 2021), который ранее традиционно проходил в Вашингтоне, а в текущем году — в онлайн-формате, признали препарат от американской компании Moderna лучшей в мире вакциной от коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Российский препарат «Спутник V», который получил регистрацию первым в мире 11 августа 2020 г., вошел в шорт-лист награды. Также в нем числятся разработки компаний AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago и Novavax, совместный проект Pfizer и BioNtech и вакцина для животных от Zoetis.

Помимо этого, Moderna одержала победу в категории «Лучшая новая технология/платформа вакцины». При этом принцип, по которому происходил отбор, не уточняется.

Всемирный конгресс вакцин проходит в течение 21 года. Из информации на сайте мероприятия следует, что участие в нем принимают сотни ученых и экспертов, а также тысячи зрителей. Они обсуждают темы разработки и распространения различных препаратов.

Ранее Moderna получила разрешение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для использования в экстренных случаях. Группа экспертов отметила, что эффективность вакцины составляет 94,1%, и рекомендовала ее к применению для всех групп населения старше 18 лет.

Ранее по теме: ВОЗ одобрила вакцину Moderna для использования в экстренных случаях

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных