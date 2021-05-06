На Всемирном конгрессе признали Moderna лучшей вакциной от коронавируса
Эксперты Всемирного конгресса вакцин — 2021 (World Vaccine Congress Washington 2021), который ранее традиционно проходил в Вашингтоне, а в текущем году — в онлайн-формате, признали препарат от американской компании Moderna лучшей в мире вакциной от коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Российский препарат «Спутник V», который получил регистрацию первым в мире 11 августа 2020 г., вошел в шорт-лист награды. Также в нем числятся разработки компаний AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago и Novavax, совместный проект Pfizer и BioNtech и вакцина для животных от Zoetis.
Помимо этого, Moderna одержала победу в категории «Лучшая новая технология/платформа вакцины». При этом принцип, по которому происходил отбор, не уточняется.
Всемирный конгресс вакцин проходит в течение 21 года. Из информации на сайте мероприятия следует, что участие в нем принимают сотни ученых и экспертов, а также тысячи зрителей. Они обсуждают темы разработки и распространения различных препаратов.
Ранее Moderna получила разрешение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для использования в экстренных случаях. Группа экспертов отметила, что эффективность вакцины составляет 94,1%, и рекомендовала ее к применению для всех групп населения старше 18 лет.