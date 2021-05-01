ВОЗ одобрила вакцину Moderna для использования в экстренных случаях
Вакцина американской компании Moderna стала пятым препаратом, получившим одобрение ВОЗ для использования в экстренных случаях, сообщается на сайте организации.
Группа экспертов при ВОЗ отметила, что эффективность вакцины составляет 94,1%, рекомендовав ее для всех групп населения старше 18 лет. В перечень также вошли вакцины от Pfizer, Johnson & Johnson, а также два препарата от AstraZeneca.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС должен получить в I квартале 66-67 млн доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech, 10 млн доз препарата компании Moderna и 30 млн доз вакцины компании AstraZeneca.
В начале марта группа врачей из Массачусетской больницы общего профиля и Национального института здравоохранения США выявили кожную реакцию у пациентов, которые сделали прививку Moderna.