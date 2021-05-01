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ВОЗ одобрила вакцину Moderna для использования в экстренных случаях

Ведомости

Вакцина американской компании Moderna стала пятым препаратом, получившим одобрение ВОЗ для использования в экстренных случаях, сообщается на сайте организации.

Группа экспертов при ВОЗ отметила, что эффективность вакцины составляет 94,1%, рекомендовав ее для всех групп населения старше 18 лет. В перечень также вошли вакцины от Pfizer, Johnson & Johnson, а также два препарата от AstraZeneca.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС должен получить в I квартале 66-67 млн доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech, 10 млн доз препарата компании Moderna и 30 млн доз вакцины компании AstraZeneca.

В начале марта группа врачей из Массачусетской больницы общего профиля и Национального института здравоохранения США выявили кожную реакцию у пациентов, которые сделали прививку Moderna.

Ранее по теме: Врачи выявили новый побочный эффект вакцины Moderna

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных