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Врачи выявили новый побочный эффект вакцины Moderna

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Группа врачей из Массачусетской больницы общего профиля и Национального института здравоохранения США выявили кожную реакцию у пациентов, которые сделали прививку от коронавируса вакциной компании Moderna. Их письмо опубликовал The New England journal of medicine. 

В ходе третьей фазы испытания вакцины врачи заметили у 244 из более 30 тыс. пациентов (0,8%) реакцию в месте укола, которая появлялась на восьмой день после введения первой дозы вакцины. После второй дозы вакцины такая реакция появилась у 68 добровольцев — 0,2%. На коже пациентов появились покраснение, уплотнение и болезненность, которые прошли в течение четырех-пяти дней. 

Также врачи увидели у 12 пациентов более обширные кожные реакции, которые появлялись в среднем на восьмой день после первой прививки. У пяти пациентов появились на коже красные пятна больше 10 см в диаметре. Пациенты принимали антигистаминные препараты, глюкокортикоиды, антибактериальную терапию, симптомы прошли в среднем через шесть дней после появления реакции.

Учитывая, что кожные реакции не являются противопоказанием к вакцинации, врачи посоветовали пациентам сделать вторую прививку от коронавируса. У шести пациентов не было рецидива после второй прививки от коронавируса, у трех появились такие же пятна на коже, еще у трех реакция была слабее. После второй дозы прививки пятна появились в среднем на второй день. 

Ранее по теме: ЕК утвердила второй контракт с Moderna на поставку 300 млн доз вакцины
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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