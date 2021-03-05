Врачи выявили новый побочный эффект вакцины Moderna

Учитывая, что кожные реакции не являются противопоказанием к вакцинации, врачи посоветовали пациентам сделать вторую прививку от коронавируса. У шести пациентов не было рецидива после второй прививки от коронавируса, у трех появились такие же пятна на коже, еще у трех реакция была слабее. После второй дозы прививки пятна появились в среднем на второй день.