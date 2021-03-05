Врачи выявили новый побочный эффект вакцины Moderna
Группа врачей из Массачусетской больницы общего профиля и Национального института здравоохранения США выявили кожную реакцию у пациентов, которые сделали прививку от коронавируса вакциной компании Moderna. Их письмо опубликовал The New England journal of medicine.
В ходе третьей фазы испытания вакцины врачи заметили у 244 из более 30 тыс. пациентов (0,8%) реакцию в месте укола, которая появлялась на восьмой день после введения первой дозы вакцины. После второй дозы вакцины такая реакция появилась у 68 добровольцев — 0,2%. На коже пациентов появились покраснение, уплотнение и болезненность, которые прошли в течение четырех-пяти дней.
Также врачи увидели у 12 пациентов более обширные кожные реакции, которые появлялись в среднем на восьмой день после первой прививки. У пяти пациентов появились на коже красные пятна больше 10 см в диаметре. Пациенты принимали антигистаминные препараты, глюкокортикоиды, антибактериальную терапию, симптомы прошли в среднем через шесть дней после появления реакции.
Учитывая, что кожные реакции не являются противопоказанием к вакцинации, врачи посоветовали пациентам сделать вторую прививку от коронавируса. У шести пациентов не было рецидива после второй прививки от коронавируса, у трех появились такие же пятна на коже, еще у трех реакция была слабее. После второй дозы прививки пятна появились в среднем на второй день.