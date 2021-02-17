ЕК утвердила второй контракт с Moderna на поставку 300 млн доз вакцины

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сейчас в Евросоюзе зарегистрированы вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Еврокомиссия также заключила контракты на поставки препаратов от Johnson & Johnson, Sanofi-GSK и CureVac, которые пока не подали заявку в ЕМА.