ЕК утвердила второй контракт с Moderna на поставку 300 млн доз вакцины
Еврокомиссия (ЕК) утвердила второй контракт с американской компанией Moderna на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
«Я рада объявить, что Еврокомиссия сегодня утвердила второй контракт с компанией Moderna на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины», — цитирует ТАСС главу ЕК.
По ее словам, новый контракт предусматривает возможность «пожертвовать» вакцину странам с низким и средним уровнями дохода или перенаправить ее в другие европейские страны.
Фон дер Ляйен также рассказала, что к настоящему времени Евросоюз получил 33 млн доз вакцин. Около 5% населения (22 млн человек) уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек — двумя дозами, отметила она.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сейчас в Евросоюзе зарегистрированы вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Еврокомиссия также заключила контракты на поставки препаратов от Johnson & Johnson, Sanofi-GSK и CureVac, которые пока не подали заявку в ЕМА.