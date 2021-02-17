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ЕК утвердила второй контракт с Moderna на поставку 300 млн доз вакцины

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) утвердила второй контракт с американской компанией Moderna на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

«Я рада объявить, что Еврокомиссия сегодня утвердила второй контракт с компанией Moderna на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины», — цитирует ТАСС главу ЕК.

По ее словам, новый контракт предусматривает возможность «пожертвовать» вакцину странам с низким и средним уровнями дохода или перенаправить ее в другие европейские страны.

Фон дер Ляйен также рассказала, что к настоящему времени Евросоюз получил 33 млн доз вакцин. Около 5% населения (22 млн человек) уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек — двумя дозами, отметила она.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сейчас в Евросоюзе зарегистрированы вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Еврокомиссия также заключила контракты на поставки препаратов от  Johnson & Johnson, Sanofi-GSK и CureVac, которые пока не подали заявку в ЕМА.

Ранее по теме: Регулятор Евросоюза принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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