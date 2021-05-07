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В России выявили 8386 новых случаев коронавируса за сутки

Ведомости

В течение последних суток коронавирус выявили у 8386 жителей России, следует из статистики оперативного штаба на 7 мая. Показатель впервые с 3 мая превысил порог в 8000 случаев. Более того, сегодняшние данные почти на 10% превышают вчерашние. Умерли 376 россиян. Это максимальное значение с 1 мая.

6 мая коронавирус обнаружили у 7639 граждан. 351 пациент скончался.

Общее число жителей страны, у которых за время пандемии подтвердился COVID-19, достигло 4 863 514. Из них 112 622 погибли, 270 532 болеют в настоящий момент. Выздоровели за 24 часа 8022 пациента.

В Москве за сутки коронавирус выявили у 2846 граждан. Это рекорд с 1 мая. Показатель является также самым высоким среди всех регионов в страны. В топ-5 по приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+722), Московская (+608), Ростовская (+210) и Воронежская (+142) области.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по количеству жителей с выявленным за все время коронавирусом. Лидером здесь являются США — 32,6 млн случаев. За ними следуют Индия (21,5 млн), Бразилия (15 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5 млн). Всего в мире за время пандемии COVID-19 обнаружили у 156 млн человек. Из них свыше 3,2 млн умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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