В России выявили 8386 новых случаев коронавируса за сутки

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по количеству жителей с выявленным за все время коронавирусом. Лидером здесь являются США — 32,6 млн случаев. За ними следуют Индия (21,5 млн), Бразилия (15 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5 млн). Всего в мире за время пандемии COVID-19 обнаружили у 156 млн человек. Из них свыше 3,2 млн умерли.