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Минздрав исключил препарат от малярии из рекомендованных пациентам с COVID-19

Ведомости

Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации для пациентов с COVID-19. Из перечня препаратов, которые могут быть назначены гражданам, был исключен гидроксихлорохин, который обычно применяется для лечения малярии, сообщается на сайте ведомства.

Над новой версией документа работали более 100 российских экспертов из разных областей. «По результатам анализа перспективные и в достаточной степени изученные препараты одобряются для использования, а препараты, показавшие сравнительно невысокую эффективность, исключаются из перечня рекомендованных», — говорится в заявлении.

При этом Минздрав включил в список лекарственных средств для пациентов, проходящих лечение в стационаре, иммуноглобулин. Для профилактики COVID-19 у взрослых ведомство допустило использование глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций.

В целом для лечения коронавируса Минздрав рекомендует применять фавипиравир, ремдесивир, умифеновир и интерферон-альфа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных