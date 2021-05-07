Минздрав исключил препарат от малярии из рекомендованных пациентам с COVID-19
Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации для пациентов с COVID-19. Из перечня препаратов, которые могут быть назначены гражданам, был исключен гидроксихлорохин, который обычно применяется для лечения малярии, сообщается на сайте ведомства.
Над новой версией документа работали более 100 российских экспертов из разных областей. «По результатам анализа перспективные и в достаточной степени изученные препараты одобряются для использования, а препараты, показавшие сравнительно невысокую эффективность, исключаются из перечня рекомендованных», — говорится в заявлении.
При этом Минздрав включил в список лекарственных средств для пациентов, проходящих лечение в стационаре, иммуноглобулин. Для профилактики COVID-19 у взрослых ведомство допустило использование глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций.
В целом для лечения коронавируса Минздрав рекомендует применять фавипиравир, ремдесивир, умифеновир и интерферон-альфа.