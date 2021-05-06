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Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России

Ведомости

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», представляющая собой первый компонент «Спутника V», зарегистрирована в России, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Вакцина «Спутник Лайт» с помощью одного укола значимо сокращает вероятность возникновения тяжелых случаев заболевания, которые приводят к госпитализации. Однокомпонентная схема применения позволяет в сжатые сроки обеспечить вакцинацию большого количества людей, что особенно важно в период острой фазы распространения очагов коронавирусной инфекции среди населения, и быстрее достичь популяционного иммунитета», — рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Эффективность «Спутника Лайт» с 28 дня после вакцинации составляет 79,4%, отметили в фонде. Этот показатель был рассчитан на основании данных граждан, получивших первую дозу «Спутника V» в период с 5 декабря 2020 г. по 15 апреля 2021 г. Так, заболеваемость COVID-19 среди них в указанный период составила менее 0,3%, тогда как среди не сделавших прививку — более 1,3%.

Директор Центра им. Гамалеи, где был разработан «Спутник V», Александр Гинцбург отметил, что «Спутник Лайт» подходит людям, уже перенесшим коронавирус. Так, препарат можно применять как для первоначальной вакцинации, так и для ревакцинации и повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами.

В РФПИ отметили, что к 5 мая первую дозу «Спутника V» получили 20 млн людей по всему миру. В целом вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах с общей численностью населения свыше 3 млрд человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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