Мурашко объявил о завершении клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт»
Клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» завершены, заявил руководитель Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с производителями вакцин и представителями фармацевтических компаний по вопросам вакцинации против COVID-19. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
«В том числе мы завершили клинические исследования по вакцине "Спутник Лайт", и сейчас документы приготовлены для регистрации», — сказал он.
В конце февраля «Спутник V» подал заявку на экстренное одобрение в России и нескольких других странах своей однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Она входит в линейку «Спутник», разработанную Центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на платформе аденовирусных векторов человека. Тогда же началась вакцинация добровольцев этим видом вакцины.
В России официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор», третья — «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова.