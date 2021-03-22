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Мурашко объявил о завершении клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт»

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Клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» завершены, заявил руководитель Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с производителями вакцин и представителями фармацевтических компаний по вопросам вакцинации против COVID-19. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«В том числе мы завершили клинические исследования по вакцине "Спутник Лайт", и сейчас документы приготовлены для регистрации», — сказал он.

В конце февраля «Спутник V» подал заявку на экстренное одобрение в России и нескольких других странах своей однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Она входит в линейку «Спутник», разработанную Центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на платформе аденовирусных векторов человека. Тогда же началась вакцинация добровольцев этим видом вакцины.

В России официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор», третья — «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова.

Ранее по теме: В Минздраве сообщили о завершении второй фазы исследований «Спутник Лайт»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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