В Минздраве сообщили о завершении второй фазы исследований «Спутник Лайт»
В России завершилась вторая фаза клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт», сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишут «РИА Новости».
«Сейчас они (данные. — Прим. ред.) направлены на экспертную оценку», — сказал он журналистам. Испытания проведут на двух группах добровольцев с использованием плацебо. Они должны полностью завершиться к 28 января 2022 г.
В конце февраля «Спутник V» подал заявку на экстренное одобрение в России и нескольких других странах своей однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Она входит в линейку «Спутник», разработанную Центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.
Тогда же началась вакцинация добровольцев «Спутник Лайт». В исследованиях принимают участие 6 тыс. совершеннолетних граждан России и ОАЭ. Российская часть исследования пройдет в десяти московских поликлиниках.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре. В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.