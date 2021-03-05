В Минздраве сообщили о завершении второй фазы исследований «Спутник Лайт»

В конце февраля «Спутник V» подал заявку на экстренное одобрение в России и нескольких других странах своей однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Она входит в линейку «Спутник», разработанную Центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.