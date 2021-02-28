Разработчики подали заявки на регистрацию вакцины «Спутник лайт»
Разработчики однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник лайт» подали заявки на регистрацию препарата в России и нескольких других странах, сообщается в аккаунте препарата в Twitter.
«Спутник V» уже подал заявку на экстренное одобрение в России и нескольких других странах своей однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» выходит в мир в марте», — говорится в сообщении.
Накануне в Москве первые добровольцы прошли вакцинацию препаратом «Спутник лайт». О начале клинических испытаний вакцины мэр Москвы Сергей Собянин заявил 18 февраля. В исследованиях примут участие 6 тыс. совершеннолетних граждан России и ОАЭ. Российская часть исследования пройдет в десяти московских поликлиниках, для вакцинации потребуется один визит в медучреждение. Иммунитет после вакцинации начнет формироваться через неделю и достигнет максимума через месяц после прививки, рассказал он.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре. В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.