Россияне назвали профессии с самыми несправедливо низкими зарплатами
Большинство граждан считает, что преподаватели и врачи в России зарабатывают несправедливо мало, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру». В опросе компании приняли участие более 5000 человек из всех округов страны. Результаты исследования есть в распоряжении «Ведомостей».
«64% опрошенных отметили, что незаслуженно маленькую зарплату в России получают преподаватели. Еще более половины респондентов (58%) указали на небольшие зарплаты врачей», — сообщили эксперты.
Россияне заявили, что учителя должны зарабатывать 120 700 руб. в месяц, а врачи — 122 800 руб. Примечательно, что самую высокую среднюю сумму дохода граждане пожелали для шахтеров — 134 600 руб. в месяц, хотя их нынешний заработок назвали заниженным лишь 26% опрошенных.
Топ-3 рейтинга несправедливо оплачиваемых профессий замыкают ученые. Их отметили 36% респондентов. Граждане полагают, что люди, занятые в этой сфере, должны получать в среднем 130 800 руб. в месяц.
Каждый третий опрошенный указал также на слишком низкую зарплату спасателей и пожарных, а каждый четвертый — инженеров. Несправедливо низким заработок чиновников счел лишь 1% респондентов.