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Россияне назвали профессии с самыми несправедливо низкими зарплатами

Ведомости

Большинство граждан считает, что преподаватели и врачи в России зарабатывают несправедливо мало, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру». В опросе компании приняли участие более 5000 человек из всех округов страны. Результаты исследования есть в распоряжении «Ведомостей».

«64% опрошенных отметили, что незаслуженно маленькую зарплату в России получают преподаватели. Еще более половины респондентов (58%) указали на небольшие зарплаты врачей», — сообщили эксперты.

Россияне заявили, что учителя должны зарабатывать 120 700 руб. в месяц, а врачи — 122 800 руб. Примечательно, что самую высокую среднюю сумму дохода граждане пожелали для шахтеров — 134 600 руб. в месяц, хотя их нынешний заработок назвали заниженным лишь 26% опрошенных.

Топ-3 рейтинга несправедливо оплачиваемых профессий замыкают ученые. Их отметили 36% респондентов. Граждане полагают, что люди, занятые в этой сфере, должны получать в среднем 130 800 руб. в месяц.

Каждый третий опрошенный указал также на слишком низкую зарплату спасателей и пожарных, а каждый четвертый — инженеров. Несправедливо низким заработок чиновников счел лишь 1% респондентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных