Россияне назвали профессии с самыми несправедливо низкими зарплатами

Большинство граждан считает, что преподаватели и врачи в России зарабатывают несправедливо мало, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру». В опросе компании приняли участие более 5000 человек из всех округов страны. Результаты исследования есть в распоряжении «Ведомостей».