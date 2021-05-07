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Атомную подлодку «Казань» приняли в состав ВМФ

Ведомости

Атомный подводный крейсер (АПК) 4-го поколения «Казань» проекта «Ясень-М» сегодня был принят в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в Северодвинске, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

«Проект АПК «Казань» разработан проектно-конструкторским бюро «Малахит» и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана. Выражаю уверенность в том, что экипаж атомной подводной лодки «Казань» будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России», — заявил на торжественной церемонии главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Казань» была построена корабелами «Севмаша», создавшими первую в России атомную подлодку «Ленинский комсомол», а также крупнейшие в мире атомные подлодки «Акула» и свыше 200 других подлодок и боевых надводных кораблей, заявили в Минобороны. На церемонии присутствовали в числе прочих первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Ранее, 5 мая, Евменов утвердил приемный акт, подтверждающий успешное окончание испытаний «Казани». Его приказ о зачислении подлодки в ВМФ был зачитан сегодня.

Ранее по теме: Атомная подлодка «Казань» выполнила стрельбу «Ониксом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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