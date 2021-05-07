Атомную подлодку «Казань» приняли в состав ВМФ
Атомный подводный крейсер (АПК) 4-го поколения «Казань» проекта «Ясень-М» сегодня был принят в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в Северодвинске, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.
«Проект АПК «Казань» разработан проектно-конструкторским бюро «Малахит» и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана. Выражаю уверенность в том, что экипаж атомной подводной лодки «Казань» будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России», — заявил на торжественной церемонии главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.
«Казань» была построена корабелами «Севмаша», создавшими первую в России атомную подлодку «Ленинский комсомол», а также крупнейшие в мире атомные подлодки «Акула» и свыше 200 других подлодок и боевых надводных кораблей, заявили в Минобороны. На церемонии присутствовали в числе прочих первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Ранее, 5 мая, Евменов утвердил приемный акт, подтверждающий успешное окончание испытаний «Казани». Его приказ о зачислении подлодки в ВМФ был зачитан сегодня.