Атомную подлодку «Казань» приняли в состав ВМФ

«Казань» была построена корабелами «Севмаша», создавшими первую в России атомную подлодку «Ленинский комсомол», а также крупнейшие в мире атомные подлодки «Акула» и свыше 200 других подлодок и боевых надводных кораблей, заявили в Минобороны. На церемонии присутствовали в числе прочих первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.