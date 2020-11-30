Атомная подлодка «Казань» выполнила стрельбу «Ониксом»

Подлодка «Казань» проекта 885М была заложена 24 июля 2009 г., а спущена на воду 31 марта 2017 г. В данный момент она проходит испытания. Подлодка, как предполагается, войдет в ВМФ России в конце 2020 г. и будет находиться в составе Северного флота.