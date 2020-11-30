Атомная подлодка «Казань» выполнила стрельбу «Ониксом»
Атомная подводная лодка «Казань» в ходе завершающего этапа государственных испытаний успешно выполнила стрельбу ракетой «Оникс», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«Сегодня головной корабль проекта "Ясень-М" — атомный подводный ракетный крейсер "Казань" успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели», — говорится в сообщении Минобороны. «Морская мишенная позиция была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Оникс», — добавили в ведомстве.
Стрельба прошла во второй половине дня в районе Белого моря. Охрану водного района в месте испытаний обеспечили корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.
Подлодка «Казань» проекта 885М была заложена 24 июля 2009 г., а спущена на воду 31 марта 2017 г. В данный момент она проходит испытания. Подлодка, как предполагается, войдет в ВМФ России в конце 2020 г. и будет находиться в составе Северного флота.