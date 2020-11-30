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Атомная подлодка «Казань» выполнила стрельбу «Ониксом»

Ведомости

Атомная подводная лодка «Казань» в ходе завершающего этапа государственных испытаний успешно выполнила стрельбу ракетой «Оникс», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Сегодня головной корабль проекта "Ясень-М" — атомный подводный ракетный крейсер "Казань" успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели», — говорится в сообщении Минобороны. «Морская мишенная позиция была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Оникс», — добавили в ведомстве.

Стрельба прошла во второй половине дня в районе Белого моря. Охрану водного района в месте испытаний обеспечили корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Подлодка «Казань» проекта 885М была заложена 24 июля 2009 г., а спущена на воду 31 марта 2017 г. В данный момент она проходит испытания. Подлодка, как предполагается, войдет в ВМФ России в конце 2020 г. и будет находиться в составе Северного флота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных