В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы

Участие в ней приняли более 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов и 37 пеших парадных расчетов. В составе последних прошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и воспитанники военно-учебных заведений, участники всероссийского движения «Юнармия», а также подразделения МЧС, Росгвардии и пограничных войск Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны.