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В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы

Ведомости

Генеральная репетиция парада, который состоится 9 мая в честь 76-летия со дня победы в Великой Отечественной войне, прошла сегодня на Красной площади в Москве, сообщает ТАСС.

Участие в ней приняли более 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов и 37 пеших парадных расчетов. В составе последних прошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и воспитанники военно-учебных заведений, участники всероссийского движения «Юнармия», а также подразделения МЧС, Росгвардии и пограничных войск Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны.

Впервые в параде поучаствует расчет военной полиции из Центрального военного округа. В целом в репетиции были задействованы свыше 12 тыс. военнослужащих.

Ранее, 29 апреля и 4 мая, в Москве прошли ночные репетиции парада. Из-за мероприятий ряд улиц столицы был перекрыт.

Ранее по теме: Дептранс предупредил об ограничениях работы станций метро в центре Москвы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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