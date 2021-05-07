В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада, который состоится 9 мая в честь 76-летия со дня победы в Великой Отечественной войне, прошла сегодня на Красной площади в Москве, сообщает ТАСС.
Участие в ней приняли более 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов и 37 пеших парадных расчетов. В составе последних прошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и воспитанники военно-учебных заведений, участники всероссийского движения «Юнармия», а также подразделения МЧС, Росгвардии и пограничных войск Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны.
Впервые в параде поучаствует расчет военной полиции из Центрального военного округа. В целом в репетиции были задействованы свыше 12 тыс. военнослужащих.
Ранее, 29 апреля и 4 мая, в Москве прошли ночные репетиции парада. Из-за мероприятий ряд улиц столицы был перекрыт.