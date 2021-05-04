Дептранс предупредил об ограничениях работы станций метро в центре Москвы
В Москве во вторник вечером будет ограничена работа ряда станций метро из-за репетиции парада Победы на Красной площади, сообщает дептранс.
«Сегодня с 19.00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека им. Ленина» – только на пересадку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 15.30 начнут меняться маршруты наземного транспорта в центре и на северо-западе города.
29 апреля уже проходила ночная репетиция парада Победы в Москве. В этом году праздник состоится 9 мая в обычном формате.