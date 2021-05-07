ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения вакцину от коронавируса китайской компании Sinopharm, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга.
«Сегодня днем ВОЗ внесла в список препаратов, рекомендованных для экстренного использования против COVID-19, вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества», – цитирует Гебрейесуса Twitter-аккаунт ВОЗ.
Ранее разрешение ВОЗ для использования в экстренных случаях получили вакцина американской компании Moderna и препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. В январе ВОЗ сообщила, что заявки на экстренное применение подали 14 производителей вакцин. Среди заявленных на включение с список ВОЗ значатся в том числе два российских препарата – «Спутник V» Центра им. Гамалеи и «Эпиваккорона» центра «Вектор».
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г.