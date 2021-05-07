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ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения вакцину от коронавируса китайской компании Sinopharm, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга.

«Сегодня днем ВОЗ внесла в список препаратов, рекомендованных для экстренного использования против COVID-19, вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества», – цитирует Гебрейесуса Twitter-аккаунт ВОЗ.

Ранее разрешение ВОЗ для использования в экстренных случаях получили вакцина американской компании Moderna и препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. В январе ВОЗ сообщила, что заявки на экстренное применение подали 14 производителей вакцин. Среди заявленных на включение с список ВОЗ значатся в том числе два российских препарата – «Спутник V» Центра им. Гамалеи и «Эпиваккорона» центра «Вектор». 

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г.

Ранее по теме: Разработчик «Спутника V» оценил признание вакцины от Moderna лучшей в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных