ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения

Ранее разрешение ВОЗ для использования в экстренных случаях получили вакцина американской компании Moderna и препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. В январе ВОЗ сообщила, что заявки на экстренное применение подали 14 производителей вакцин. Среди заявленных на включение с список ВОЗ значатся в том числе два российских препарата – «Спутник V» Центра им. Гамалеи и «Эпиваккорона» центра «Вектор».