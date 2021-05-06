Разработчик «Спутника V» оценил признание вакцины от Moderna лучшей в мире

Гинцбург добавил, что препарат от Moderna был создан на той же платформе, что и у другой американской компании, — Pfizer. По словам главы российского центра, если бы выиграла последняя, это было был «совсем было неприлично», поскольку число смертей от ее вакцины на 100 000 привитых в 25 раз превышает количество негативных исходов от AstraZeneca. А от последней отказался ряд стран из-за тяжелых побочных эффектов.