Разработчик «Спутника V» оценил признание вакцины от Moderna лучшей в мире
Эксперты Всемирного конгресса вакцин — 2021 признали лучшей в мире вакциной от коронавируса препарат американской компании Moderna по экономико-политическим причинам, заявил директор Центра им. Гамалеи, где был разработан российский «Спутник V», Александр Гинцбург.
«Цена вопроса порядка $100 млрд. Признать «Спутник V» — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», — сказал он «РИА Новости».
Гинцбург добавил, что препарат от Moderna был создан на той же платформе, что и у другой американской компании, — Pfizer. По словам главы российского центра, если бы выиграла последняя, это было был «совсем было неприлично», поскольку число смертей от ее вакцины на 100 000 привитых в 25 раз превышает количество негативных исходов от AstraZeneca. А от последней отказался ряд стран из-за тяжелых побочных эффектов.
Ранее сегодня стало известно, что Всемирный конгресс вакцин — 2021 (World Vaccine Congress Washington 2021), который ранее традиционно проходил в Вашингтоне, а в текущем году — в онлайн-формате, признал препарат от Moderna лучшей в мире вакциной от коронавируса. Российский «Спутник V» наряду с еще семью препаратами, включая разработки AstraZeneca и Pfizer/BioNtech, вошел в шорт-лист награды. Препарат от Moderna также одержал победу в категории «Лучшая новая технология/платформа вакцины». Однако принцип, по которому происходил отбор, эксперты конгресса не уточнили.
Ранее Moderna получила разрешение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для использования в экстренных случаях. Группа экспертов отметила, что эффективность вакцины составляет 94,1%, и рекомендовала ее к применению для всех групп населения старше 18 лет.