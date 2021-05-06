Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Разработчик «Спутника V» оценил признание вакцины от Moderna лучшей в мире

Ведомости

Эксперты Всемирного конгресса вакцин — 2021 признали лучшей в мире вакциной от коронавируса препарат американской компании Moderna по экономико-политическим причинам, заявил директор Центра им. Гамалеи, где был разработан российский «Спутник V», Александр Гинцбург.

«Цена вопроса порядка $100 млрд. Признать «Спутник V» — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», — сказал он «РИА Новости».

Гинцбург добавил, что препарат от Moderna был создан на той же платформе, что и у другой американской компании, — Pfizer. По словам главы российского центра, если бы выиграла последняя, это было был «совсем было неприлично», поскольку число смертей от ее вакцины на 100 000 привитых в 25 раз превышает количество негативных исходов от AstraZeneca. А от последней отказался ряд стран из-за тяжелых побочных эффектов.

Ранее сегодня стало известно, что Всемирный конгресс вакцин — 2021 (World Vaccine Congress Washington 2021), который ранее традиционно проходил в Вашингтоне, а в текущем году — в онлайн-формате, признал препарат от Moderna лучшей в мире вакциной от коронавируса. Российский «Спутник V» наряду с еще семью препаратами, включая разработки AstraZeneca и Pfizer/BioNtech, вошел в шорт-лист награды. Препарат от Moderna также одержал победу в категории «Лучшая новая технология/платформа вакцины». Однако принцип, по которому происходил отбор, эксперты конгресса не уточнили.

Ранее Moderna получила разрешение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для использования в экстренных случаях. Группа экспертов отметила, что эффективность вакцины составляет 94,1%, и рекомендовала ее к применению для всех групп населения старше 18 лет.

Ранее по теме: На Всемирном конгрессе признали Moderna лучшей вакциной от коронавируса
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных