Четыре человека погибли в результате пожара в Мытищах
Четыре человека погибли в результате пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МЧС России по Московской области.
«Найдены тела четырех погибших», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что 7 мая в 18.31 поступило сообщение о пожаре в нежилом двухэтажном здании по адресу улица 3-я Новая, владение 42, в Мытищах. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания и автомобиля на улице. Тогда было известно об одном пострадавшем.
Площадь пожара к 19.20 составляла 225 кв. м, в 20.18 пожар на этой площади был локализован, передает агентство. По факту произошедшего прокуратура Московской области начала проверку.