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Четыре человека погибли в результате пожара в Мытищах

Ведомости

Четыре человека погибли в результате пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МЧС России по Московской области.

«Найдены тела четырех погибших», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что 7 мая в 18.31 поступило сообщение о пожаре в нежилом двухэтажном здании по адресу улица 3-я Новая, владение 42, в Мытищах. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания и автомобиля на улице. Тогда было известно об одном пострадавшем.

Площадь пожара к 19.20 составляла 225 кв. м, в 20.18 пожар на этой площади был локализован, передает агентство. По факту произошедшего прокуратура Московской области начала проверку.

Ранее по теме: В Москве задержали подозреваемых по делу о гибели людей при пожаре в отеле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных