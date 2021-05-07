Четыре человека погибли в результате пожара в Мытищах

Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что 7 мая в 18.31 поступило сообщение о пожаре в нежилом двухэтажном здании по адресу улица 3-я Новая, владение 42, в Мытищах. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания и автомобиля на улице. Тогда было известно об одном пострадавшем.