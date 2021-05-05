В Москве задержали подозреваемых по делу о гибели людей при пожаре в отеле
Задержаны двое подозреваемых по делу о гибели двух человек в результате пожара в столичном отеле, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Москве.
«Задержана генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения. В скором времени в отношении фигурантов будет избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что ночью 4 апреля в отеле на 6-й Кожуховской улице в Москве произошло возгорание, в результате которого погибли двое мужчин. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. По результатам следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании из-за ненадлежащей эксплуатации здания.
Расследование уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих правилам безопасности и повлекших смерть двоих людей, продолжается, добавили в СК.