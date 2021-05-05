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В Москве задержали подозреваемых по делу о гибели людей при пожаре в отеле

Ведомости

Задержаны двое подозреваемых по делу о гибели двух человек в результате пожара в столичном отеле, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Москве.

«Задержана генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения. В скором времени в отношении фигурантов будет избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ночью 4 апреля в отеле на 6-й Кожуховской улице в Москве произошло возгорание, в результате которого погибли двое мужчин. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. По результатам следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании из-за ненадлежащей эксплуатации здания.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих правилам безопасности и повлекших смерть двоих людей, продолжается, добавили в СК.

Ранее по теме: СК возбудил дело по факту смерти мужчины в результате пожара в отеле Москвы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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