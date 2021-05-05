В Москве задержали подозреваемых по делу о гибели людей при пожаре в отеле

В ведомстве напомнили, что ночью 4 апреля в отеле на 6-й Кожуховской улице в Москве произошло возгорание, в результате которого погибли двое мужчин. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. По результатам следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании из-за ненадлежащей эксплуатации здания.