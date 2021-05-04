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СК возбудил дело по факту смерти мужчины в результате пожара в отеле Москвы

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в результате возгорания в отеле на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 4 апреля в отеле на 6-й Кожуховской улице Москвы произошло возгорание, в результате которого погиб один мужчина. Всего в гостинице находились более 300 человек. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Меры обеспечения противопожарной безопасности в отеле проверят на соответствие установленным требованиям, рассказали в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных