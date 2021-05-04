СК возбудил дело по факту смерти мужчины в результате пожара в отеле Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в результате возгорания в отеле на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)», – говорится в сообщении.
По данным следствия, ночью 4 апреля в отеле на 6-й Кожуховской улице Москвы произошло возгорание, в результате которого погиб один мужчина. Всего в гостинице находились более 300 человек. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Меры обеспечения противопожарной безопасности в отеле проверят на соответствие установленным требованиям, рассказали в ведомстве.