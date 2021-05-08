Попова поручила изучить пищевые добавки с диоксидом титана
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила провести тщательное изучение пищевых добавок, которые содержат диоксид титана, в связи с его возможной опасностью, сообщает пресс-служба ведомства.
«Дано поручение научно-исследовательским организациям провести более детальное изучение пищевых добавок с содержанием диоксида титана. Поручение дано в связи с публикацией на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) об опасениях о генотоксичности искусственного красителя Е171 (диоксид титана), применяемого в пищевой промышленности», — указано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что российские эксперты оценят возможные риски, связанные с употреблением Е171.
Роспотребнадзор также напомнил, что в 2019 г. в России проводилась токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе пищевой добавки Е171, возможные риски установлены только для диоксида титана в наноформе.