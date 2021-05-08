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Попова поручила изучить пищевые добавки с диоксидом титана

Ведомости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила провести тщательное изучение пищевых добавок, которые содержат диоксид титана, в связи с его возможной опасностью, сообщает пресс-служба ведомства.

«Дано поручение научно-исследовательским организациям провести более детальное изучение пищевых добавок с содержанием диоксида титана. Поручение дано в связи с публикацией на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) об опасениях о генотоксичности искусственного красителя Е171 (диоксид титана), применяемого в пищевой промышленности», — указано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что российские эксперты оценят возможные риски, связанные с употреблением Е171.

Роспотребнадзор также напомнил, что в 2019 г. в России проводилась токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе пищевой добавки Е171, возможные риски установлены только для диоксида титана в наноформе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных