Попова поручила изучить пищевые добавки с диоксидом титана

«Дано поручение научно-исследовательским организациям провести более детальное изучение пищевых добавок с содержанием диоксида титана. Поручение дано в связи с публикацией на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) об опасениях о генотоксичности искусственного красителя Е171 (диоксид титана), применяемого в пищевой промышленности», — указано в сообщении.