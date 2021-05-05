В Роспотребнадзоре объяснили необходимость второй прививки от коронавируса
Отказ от введения второй дозы вакцины от коронавируса сводит на нет эффективность первой дозы, заявил «РИА Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Отказываясь от второй дозы вакцины, человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы. Ведь через пару месяцев он снова станет уязвим для инфекции», — сказал Горелов.
После вакцинации первой дозой препарата начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. Он определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG и сохраняется два–три месяца. Поэтому необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется Т-клеточный иммунитет, обеспечивающий надежную защиту от инфекции, объяснил он.
На сегодняшний день в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.