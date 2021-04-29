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Иммунолог назвал группы риска повторного заражения коронавирусом

Ведомости

Риск повторного заражения коронавирусом повышен у людей с ослабленным иммунитетом, сообщило радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, иммунолога, гендиректора компании «Клиникал экселанс груп» Николая Крючкова.

«Это люди, которые, например, принимают иммуносупрессивные препараты. Также снижается иммунная реакция при аутоиммунных заболеваниях, онкологических заболеваниях, при тяжелых хронических заболеваниях. Также у пожилых людей снижена реактивность иммунной системы», — сказал Крючков.

По его словам, перенесенный коронавирус и вакцинация от него помогают организму выработать протективные антитела. Риск повторного заражения у таких пациентов существенно снижается, но не сводится к нулю. Врач отметил, что выработанный иммунитет «обнуляет вероятность заболеть среднетяжело или тяжело».

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» — в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных