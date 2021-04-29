Иммунолог назвал группы риска повторного заражения коронавирусом

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» — в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.