Иммунолог назвал группы риска повторного заражения коронавирусом
Риск повторного заражения коронавирусом повышен у людей с ослабленным иммунитетом, сообщило радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, иммунолога, гендиректора компании «Клиникал экселанс груп» Николая Крючкова.
«Это люди, которые, например, принимают иммуносупрессивные препараты. Также снижается иммунная реакция при аутоиммунных заболеваниях, онкологических заболеваниях, при тяжелых хронических заболеваниях. Также у пожилых людей снижена реактивность иммунной системы», — сказал Крючков.
По его словам, перенесенный коронавирус и вакцинация от него помогают организму выработать протективные антитела. Риск повторного заражения у таких пациентов существенно снижается, но не сводится к нулю. Врач отметил, что выработанный иммунитет «обнуляет вероятность заболеть среднетяжело или тяжело».
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» — в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.