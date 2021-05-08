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Вильфанд оценил влияние погоды на проведение воздушной части парада в Москве

Ведомости

Специалисты изучают возможность проведения воздушной части парада Победы в Москве 9 мая. Решение о ее проведении будет приниматься за несколько часов до парада на основе метеорологических данных, заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас идет анализ, ситуация сложная и неоднозначная, решение будет приниматься за несколько часов перед парадом», — сказал Вильфанд, пояснив, что расчеты погодных условий на 9 мая проводятся каждые три часа на основе данных, получаемых со спутников и радарных установок.

По его словам, специалистам предстоит «спрогнозировать высоту нижней кромки облачности, до утра погода дождливая, но постепенно дождь будет утихать, утром 9 мая уже будет меньше, облачность станет выше». Он подчеркнул, что «вполне возможно, что воздушная часть парада состоится».

Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы.

9 мая пройдет парад Победы на Красной площади в Москве. В параде примут участие более 12 500 человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники. Планировалось, что в параде примут участие 76 самолетов и вертолетов.

Ранее по теме: В Кремле увидели риск для воздушной части парада из-за погоды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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