Вильфанд оценил влияние погоды на проведение воздушной части парада в Москве
Специалисты изучают возможность проведения воздушной части парада Победы в Москве 9 мая. Решение о ее проведении будет приниматься за несколько часов до парада на основе метеорологических данных, заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Сейчас идет анализ, ситуация сложная и неоднозначная, решение будет приниматься за несколько часов перед парадом», — сказал Вильфанд, пояснив, что расчеты погодных условий на 9 мая проводятся каждые три часа на основе данных, получаемых со спутников и радарных установок.
По его словам, специалистам предстоит «спрогнозировать высоту нижней кромки облачности, до утра погода дождливая, но постепенно дождь будет утихать, утром 9 мая уже будет меньше, облачность станет выше». Он подчеркнул, что «вполне возможно, что воздушная часть парада состоится».
Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы.
9 мая пройдет парад Победы на Красной площади в Москве. В параде примут участие более 12 500 человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники. Планировалось, что в параде примут участие 76 самолетов и вертолетов.