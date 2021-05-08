Вильфанд оценил влияние погоды на проведение воздушной части парада в Москве

«Сейчас идет анализ, ситуация сложная и неоднозначная, решение будет приниматься за несколько часов перед парадом», — сказал Вильфанд, пояснив, что расчеты погодных условий на 9 мая проводятся каждые три часа на основе данных, получаемых со спутников и радарных установок.