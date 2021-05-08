Жители России назвали День Победы самым важным праздником страны
Большинство жителей России назвали День Победы самым важным праздником страны, следует из опроса, проведенного сервисом Superjob среди 1600 респондентов старше 18 лет.
«День Победы и Новый год россияне любят больше собственного дня рождения, а самые неоднозначные оценки дают Дню народного единства и Дню России», — сообщила пресс-службе сервиса.
Так, положительную оценку Дню Победы дали 95% опрошенных (81% — однозначно положительно, 14% — скорее положительно). Второе место занял Новый год, который получил положительную оценку 94% респондентов, включая 77% — однозначно положительно, 17% — скорее положительно.
«Судя по комментариям, причина всенародной любви к 9 Мая заключается в объединяющей силе этого праздника: вклад в победу над фашизмом внесла практически каждая российская семья», — указывают авторы исследования.
К собственному дню рождения хорошо относятся 92% жителей, однако тех, кто в этом абсолютно уверен, — 64%. Международный женский день положительно оценивают в общей сложности 90% опрошенных (однозначно положительно — 63%). День защитника Отечества позитивно оценили 89% участников опроса, в том числе 60% — полностью в этом уверены.
Положительную оценку Празднику Весны и Труда дали 88% респондентов (в том числе 54% — однозначно положительно). День России положительно оценивает 81% опрошенных (при этом абсолютно уверены в этом лишь 42%), а День народного единства — 75% (без сомнений — только 38%).