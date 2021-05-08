Жители России назвали День Победы самым важным праздником страны

К собственному дню рождения хорошо относятся 92% жителей, однако тех, кто в этом абсолютно уверен, — 64%. Международный женский день положительно оценивают в общей сложности 90% опрошенных (однозначно положительно — 63%). День защитника Отечества позитивно оценили 89% участников опроса, в том числе 60% — полностью в этом уверены.