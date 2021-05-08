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Жители России назвали День Победы самым важным праздником страны

Ведомости

Большинство жителей России назвали День Победы самым важным праздником страны, следует из опроса, проведенного сервисом Superjob среди 1600 респондентов старше 18 лет.

«День Победы и Новый год россияне любят больше собственного дня рождения, а самые неоднозначные оценки дают Дню народного единства и Дню России», — сообщила пресс-службе сервиса.

Так, положительную оценку Дню Победы дали 95% опрошенных (81% — однозначно положительно, 14% — скорее положительно). Второе место занял Новый год, который получил положительную оценку 94% респондентов, включая 77% — однозначно положительно, 17% — скорее положительно.

«Судя по комментариям, причина всенародной любви к 9 Мая заключается в объединяющей силе этого праздника: вклад в победу над фашизмом внесла практически каждая российская семья», — указывают авторы исследования.

К собственному дню рождения хорошо относятся 92% жителей, однако тех, кто в этом абсолютно уверен, — 64%. Международный женский день положительно оценивают в общей сложности 90% опрошенных (однозначно положительно — 63%). День защитника Отечества позитивно оценили 89% участников опроса, в том числе 60% — полностью в этом уверены.

Положительную оценку Празднику Весны и Труда дали 88% респондентов (в том числе 54% — однозначно положительно). День России положительно оценивает 81% опрошенных (при этом абсолютно уверены в этом лишь 42%), а День народного единства — 75% (без сомнений — только 38%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных