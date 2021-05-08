В Совфеде предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

Он пояснил, что данное предложение нужно обсудить на заседании трехсторонней комиссии, и если по итогам переговоров будет достигнут компромисс, то оно «имеет право на жизнь». При этом Леонов добавил, что дополнительный выходной для молодых матерей при одобрении инициативы не должен привести к снижению уровня зарплаты.