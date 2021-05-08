В Совфеде предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми
В России следует ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов, передает «РИА Новости».
«Нужно установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми, чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни», — сказал Леонов.
Он пояснил, что данное предложение нужно обсудить на заседании трехсторонней комиссии, и если по итогам переговоров будет достигнут компромисс, то оно «имеет право на жизнь». При этом Леонов добавил, что дополнительный выходной для молодых матерей при одобрении инициативы не должен привести к снижению уровня зарплаты.
Вопрос перехода на «четырехдневку» в России в целом он назвал «непростым», по его словам, это создаст ряд трудностей для работы госорганов и бюджетных организаций, поэтому это «не вопрос ближайшего будущего».
В конце апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента. По его словам, в отдельных случаях такая реформа может позволить избежать безработицы, многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели.
Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения.