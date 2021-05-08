В Совфеде допустили сокращение рабочей недели для некоторых категорий граждан
Количество трудовых часов в рабочей неделе может быть сокращено для некоторых категорий граждан в обозримом будущем, заявил Ura.ru первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«В обозримом будущем, я думаю, что все-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», — сказал сенатор.
При этом, добавил он, полного перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшее время не будет. Рязанский пояснил, что сокращение рабочей недели может коснуться, в частности, молодых матерей.
«Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет. Я уже не говорю о том, что сам характер удаленной работы уже позволяет многие такие традиционные виды занятости поменять», — отметил сенатор.
В конце апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента. По его словам, в отдельных случаях такая реформа может позволить избежать безработицы, многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели.
Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения.