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МЧС объявило экстренное предупреждение из-за плохой погоды в Москве

Ведомости

Главное управление МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение из-за плохой погоды в столице, сообщает пресс-служба ведомства.

«По прогнозам синоптиков с 19:00 08 мая, с сохранением до конца текущих суток, в г. Москве местами ожидается очень сильный дождь», — указано в сообщении.

В связи с этим автомобилистам рекомендовано снизить скорость движения с увеличением дистанции от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Пешеходам в МЧС рекомендовали обозначать себя светоотражающими элементами на одежде и не оставлять детей без присмотра.

Ранее сегодня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что плохие погодные условия могут осложнить проведение воздушной части парада Победы в Москве 9 мая. По его словам, дождь сохранится до утра, а потом будет постепенно утихать. До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы.

Ранее по теме: Вильфанд оценил влияние погоды на проведение воздушной части парада в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных