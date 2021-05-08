МЧС объявило экстренное предупреждение из-за плохой погоды в Москве

Ранее сегодня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что плохие погодные условия могут осложнить проведение воздушной части парада Победы в Москве 9 мая. По его словам, дождь сохранится до утра, а потом будет постепенно утихать. До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы.