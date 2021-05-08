МЧС объявило экстренное предупреждение из-за плохой погоды в Москве
Главное управление МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение из-за плохой погоды в столице, сообщает пресс-служба ведомства.
«По прогнозам синоптиков с 19:00 08 мая, с сохранением до конца текущих суток, в г. Москве местами ожидается очень сильный дождь», — указано в сообщении.
В связи с этим автомобилистам рекомендовано снизить скорость движения с увеличением дистанции от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.
Пешеходам в МЧС рекомендовали обозначать себя светоотражающими элементами на одежде и не оставлять детей без присмотра.
Ранее сегодня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что плохие погодные условия могут осложнить проведение воздушной части парада Победы в Москве 9 мая. По его словам, дождь сохранится до утра, а потом будет постепенно утихать. До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы.