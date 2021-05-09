В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться в сентябре. Она также обратила внимание на то, что в разных регионах России, в зависимости от темпов вакцинации, эти сроки могут отличаться.