В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 880 262. Умерли за день 334 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 113 326.
Вчера, 8 мая, оперштаб сообщил о 8329 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2828 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2134 пациента, скончались 58 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 729 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 7517 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 496 132 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 157,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,28 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 32,6 млн случаев, Индии (свыше 22,2 млн) и Бразилии (более 15,1 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться в сентябре. Она также обратила внимание на то, что в разных регионах России, в зависимости от темпов вакцинации, эти сроки могут отличаться.