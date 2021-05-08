У вакцинного туризма в Россию нет перспективы

Окрыленные эффективностью и доступностью «Спутника V», российские туроператоры, рестораторы, представители гостиничного бизнеса возлагали и продолжают возлагать надежды на вакцинный туризм в Россию как на механизм, который будет способствовать восстановлению этих отраслей, серьезно пострадавших от пандемии. Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, руководитель Союза торговых центров Булат Шакиров и лидер Общественного движения предпринимателей Андрей Ковалев даже записали в марте видеообращение, в котором предложили сделать безвизовым въезд в Россию для иностранцев, желающих вакцинироваться. «Некоторые виды туризма — например, выставочный и деловой — сейчас в упадке, но в то же время значительно возрос спрос на медицинский туризм. Так называемые вакцинные туры могут стать одним из самых перспективных видов туризма в России», — говорил в феврале зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.