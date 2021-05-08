У вакцинного туризма в Россию нет перспективы

У вакцинного туризма в Россию нет перспективыЧетыре причины, почему иностранцы не поедут в страну ради прививки от COVID-19
Окрыленные эффективностью и доступностью «Спутника V», российские туроператоры, рестораторы, представители гостиничного бизнеса возлагали и продолжают возлагать надежды на вакцинный туризм в Россию как на механизм, который будет способствовать восстановлению этих отраслей, серьезно пострадавших от пандемии. Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, руководитель Союза торговых центров Булат Шакиров и лидер Общественного движения предпринимателей Андрей Ковалев даже записали в марте видеообращение, в котором предложили сделать безвизовым въезд в Россию для иностранцев, желающих вакцинироваться. «Некоторые виды туризма — например, выставочный и деловой — сейчас в упадке, но в то же время значительно возрос спрос на медицинский туризм. Так называемые вакцинные туры могут стать одним из самых перспективных видов туризма в России», — говорил в феврале зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.
Однако эти надежды тщетны. И вот почему.
Для вакцинного туризма нет легальной возможности
Еще в октябре 2020 г. помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявлял, что вакцинация от COVID-19 на коммерческих условиях для иностранных туристов невозможна. С тех пор ничего не изменилось. Туроператоры не имеют легальной возможности организовывать прививочные туры в Россию для иностранцев, а российские коммерческие клиники — их вакцинировать.