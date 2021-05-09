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Авиабомба «Дрель» начнет поступать на вооружение ВС России в этом году

Ведомости

Вооруженные силы России начнут получать новую авиационную бомбу «Дрель» уже в этом году, заявил вице-премьер Юрий Борисов в беседе с «Интерфаксом».

«Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы "Дрель". Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 г. и на плановый период 2022 — 2023 гг.», — рассказал он, добавив, что новое вооружение получат самолеты оперативно-тактической авиации.

Разработку данной модели авиабомбы, предназначенной для уничтожения тяжелой техники, наземных радиолокационных станций, ЗРК и др., начал концерн «Техмаша» (входит в «Ростех») в 2016 г. Уникальной особенностью «Дрели» является ее дальность при отходе от носителя, составляющая около 30 км, что позволяет самолету сбрасывать боеприпас, не входя в зону поражения ПВО.

Ранее по теме: Новая партия «Авангардов» поступит в вооруженные силы в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных