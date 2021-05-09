Авиабомба «Дрель» начнет поступать на вооружение ВС России в этом году

Разработку данной модели авиабомбы, предназначенной для уничтожения тяжелой техники, наземных радиолокационных станций, ЗРК и др., начал концерн «Техмаша» (входит в «Ростех») в 2016 г. Уникальной особенностью «Дрели» является ее дальность при отходе от носителя, составляющая около 30 км, что позволяет самолету сбрасывать боеприпас, не входя в зону поражения ПВО.