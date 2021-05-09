Авиабомба «Дрель» начнет поступать на вооружение ВС России в этом году
Вооруженные силы России начнут получать новую авиационную бомбу «Дрель» уже в этом году, заявил вице-премьер Юрий Борисов в беседе с «Интерфаксом».
«Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы "Дрель". Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 г. и на плановый период 2022 — 2023 гг.», — рассказал он, добавив, что новое вооружение получат самолеты оперативно-тактической авиации.
Разработку данной модели авиабомбы, предназначенной для уничтожения тяжелой техники, наземных радиолокационных станций, ЗРК и др., начал концерн «Техмаша» (входит в «Ростех») в 2016 г. Уникальной особенностью «Дрели» является ее дальность при отходе от носителя, составляющая около 30 км, что позволяет самолету сбрасывать боеприпас, не входя в зону поражения ПВО.