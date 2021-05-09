СМИ сообщили об исчезновении на охоте главы омского минздрава Мураховского

Александра Мураховского назначили на пост министра здравоохранения Омской области в ноябре 2020 г. после того, как его предшественника отправили в отставку по итогам анализа состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента с отказом больницы от приема двух тяжелых пациентов. До этого Мураховский работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи № 1, в которую 20 августа был госпитализирован основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный.