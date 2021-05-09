СМИ сообщили об исчезновении на охоте главы омского минздрава Мураховского
Александр Мураховский, министр здравоохранения Омской области и бывший главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, пропал два дня назад на охоте в болотистой местности, пишет местное издание «Коммерческие вести».
По информации издания, чиновник уехал 7 мая во второй половине дня на квадроцикле на охоту в Большеуковский район и вскоре перестал выходить на связь. Эти же данные приводит и «Омск Здесь». В МЧС и правоохранительных органах области информацию не подтвердили, но и не опровергли.
На сайте областного МВД сегодня появилось сообщение о пропаже жителя Омска 1971 г. р., который уехал с охотбазы в деревне Поспелово Большеуковского района на квадроцикле в лесной массив. В поисково-спасательных работах задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, охотинспекторы и местные жители.
«Поиски значительно осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков», — говорится в сообщении.
Александра Мураховского назначили на пост министра здравоохранения Омской области в ноябре 2020 г. после того, как его предшественника отправили в отставку по итогам анализа состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента с отказом больницы от приема двух тяжелых пациентов. До этого Мураховский работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи № 1, в которую 20 августа был госпитализирован основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный.