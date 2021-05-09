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СМИ сообщили об исчезновении на охоте главы омского минздрава Мураховского

Ведомости

Александр Мураховский, министр здравоохранения Омской области и бывший главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, пропал два дня назад на охоте в болотистой местности, пишет местное издание «Коммерческие вести».

По информации издания, чиновник уехал 7 мая во второй половине дня на квадроцикле на охоту в Большеуковский район и вскоре перестал выходить на связь. Эти же данные приводит и «Омск Здесь». В МЧС и правоохранительных органах области информацию не подтвердили, но и не опровергли.

На сайте областного МВД сегодня появилось сообщение о пропаже жителя Омска 1971 г. р., который уехал с охотбазы в деревне Поспелово Большеуковского района на квадроцикле в лесной массив. В поисково-спасательных работах задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, охотинспекторы и местные жители.

«Поиски значительно осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков», — говорится в сообщении.

Александра Мураховского назначили на пост министра здравоохранения Омской области в ноябре 2020 г. после того, как его предшественника отправили в отставку по итогам анализа состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента с отказом больницы от приема двух тяжелых пациентов. До этого Мураховский работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи № 1, в которую 20 августа был госпитализирован основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных