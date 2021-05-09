СК назвал возможную причину крушения самолета в Татарстане
«В его задачу входила прокачка шасси, поэтому он совершал передвижение на самолете по взлетной полосе. По какой-то причине он произвел самовольный взлет без разрешения и через несколько километров самолет совершил жесткую посадку», — говорится в сообщении.
Ранее ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах сообщил, что два человека погибли при жесткой посадке, предположительно, угнанного ими легкомоторного самолета в Татарстане. В СК уточнили, что погибшими являются мужчина и женщина, их личности устанавливаются.
В МЧС России пояснили, что произошло крушение самодельного самолета типа «Ермак» близ города Альметьевска.