СК назвал возможную причину крушения самолета в Татарстане

Ранее ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах сообщил, что два человека погибли при жесткой посадке, предположительно, угнанного ими легкомоторного самолета в Татарстане. В СК уточнили, что погибшими являются мужчина и женщина, их личности устанавливаются.