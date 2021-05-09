МВД подтвердило пропажу главы минздрава Омской области

«8 мая 2021 г. в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив Мураховский А. Г. и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщили в полиции.