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МВД подтвердило пропажу главы минздрава Омской области

Ведомости

Полиция подтвердила исчезновение министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, сообщил ТАСС со ссылкой на управление МВД России по Омской области. Мураховский пропал в лесу, его ищут волонтеры, полиция и МЧС, уточнили в ведомстве. 

«8 мая 2021 г. в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив Мураховский А. Г. и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщили в полиции. 

Местное издание «Коммерческие вести» сообщило об исчезновении Мураховского 9 мая. По его данным, глава омского минздрава пропал два дня назад на охоте в болотистой местности. По информации издания, чиновник уехал 7 мая во второй половине дня на квадроцикле на охоту в Большеуковский район и вскоре перестал выходить на связь. 

Мураховский ранее возглавлял омскую больницу скорой медицинской помощи № 1, куда в августе прошлого года был госпитализирован основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексей Навальный из-за предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». 

Мураховского назначили на пост министра здравоохранения Омской области в ноябре 2020 г. после того, как его предшественника отправили в отставку по итогам анализа состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента с отказом больницы от приема двух тяжелых пациентов.

Ранее по теме: СМИ сообщили об исчезновении на охоте главы омского минздрава Мураховского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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