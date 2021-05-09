МВД подтвердило пропажу главы минздрава Омской области
Полиция подтвердила исчезновение министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, сообщил ТАСС со ссылкой на управление МВД России по Омской области. Мураховский пропал в лесу, его ищут волонтеры, полиция и МЧС, уточнили в ведомстве.
«8 мая 2021 г. в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив Мураховский А. Г. и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщили в полиции.
Местное издание «Коммерческие вести» сообщило об исчезновении Мураховского 9 мая. По его данным, глава омского минздрава пропал два дня назад на охоте в болотистой местности. По информации издания, чиновник уехал 7 мая во второй половине дня на квадроцикле на охоту в Большеуковский район и вскоре перестал выходить на связь.
Мураховский ранее возглавлял омскую больницу скорой медицинской помощи № 1, куда в августе прошлого года был госпитализирован основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексей Навальный из-за предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок».
Мураховского назначили на пост министра здравоохранения Омской области в ноябре 2020 г. после того, как его предшественника отправили в отставку по итогам анализа состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента с отказом больницы от приема двух тяжелых пациентов.