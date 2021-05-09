Создатели «Спутника V» опровергли информацию о тупике в переговорах с Берлином о поставках
Информация немецкой газеты Bild о тупике в переговорах между Москвой и Берлином по поставке российской вакцины «Спутник V» не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале вакцины.
«Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки», — отмечается в сообщении.
Там подчеркнули, что переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, вакцина «Спутник V» может быть поставлена в Германию уже в июне этого года.
9 мая Bild сообщила, что Россия не сможет поставить вакцину в Германию в июне — июле 2021 г., а после этого срока надобность в ней отпадет из-за расширения поставок других вакцин. Из-за повышенных требований Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) одобрение российской вакцины на территории Евросоюза находится под вопросом, утверждало издание. ЕМА сообщало о начале экспертизы российской вакцины более двух месяцев назад — 4 марта.
29 апреля на фоне дипломатического скандала между Прагой и Москвой государственный институт по контролю за лекарственными препаратами Чехии прекратил изучение «Спутника V» из-за недостатка полученной от производителя документации.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 27 апреля сообщал, что эксперты ЕМА завершили в России первый этап инспекции «Спутника V». О результатах проведенной проверки пока не сообщалось.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.
Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах, в том числе в двух государствах ЕС — Венгрии и Словакии.