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Создатели «Спутника V» опровергли информацию о тупике в переговорах с Берлином о поставках

Ведомости

Информация немецкой газеты Bild о тупике в переговорах между Москвой и Берлином по поставке российской вакцины «Спутник V» не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале вакцины. 

«Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки», — отмечается в сообщении. 

Там подчеркнули, что переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, вакцина «Спутник V» может быть поставлена в Германию уже в июне этого года. 

9 мая Bild сообщила, что Россия не сможет поставить вакцину в Германию в июне — июле 2021 г., а после этого срока надобность в ней отпадет из-за расширения поставок других вакцин. Из-за повышенных требований Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) одобрение российской вакцины на территории Евросоюза находится под вопросом, утверждало издание. ЕМА сообщало о начале экспертизы российской вакцины более двух месяцев назад — 4 марта. 

29 апреля на фоне дипломатического скандала между Прагой и Москвой государственный институт по контролю за лекарственными препаратами Чехии прекратил изучение «Спутника V» из-за недостатка полученной от производителя документации.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 27 апреля сообщал, что эксперты ЕМА завершили в России первый этап инспекции «Спутника V». О результатах проведенной проверки пока не сообщалось. 

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.

Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах, в том числе в двух государствах ЕС — Венгрии и Словакии.

Ранее по теме: Bild сообщила о «тупике» в переговорах Москвы и Берлина о поставке вакцины «Спутник V»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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