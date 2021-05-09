Создатели «Спутника V» опровергли информацию о тупике в переговорах с Берлином о поставках

9 мая Bild сообщила, что Россия не сможет поставить вакцину в Германию в июне — июле 2021 г., а после этого срока надобность в ней отпадет из-за расширения поставок других вакцин. Из-за повышенных требований Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) одобрение российской вакцины на территории Евросоюза находится под вопросом, утверждало издание. ЕМА сообщало о начале экспертизы российской вакцины более двух месяцев назад — 4 марта.