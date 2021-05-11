СМИ сообщили о смерти второго напавшего на школу в Казани
Второй напавший на школу в Казани убит силовиками, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Данных о его личности нет. По данным «Интерфакса», он «нейтрализован» на четвертом этаже здания школы, в одном из классов.
В то же время пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) в своем сообщении упоминает только одного нападавшего и подтверждает его задержание.
До этого сообщалось, что был задержан первый нападавший. По сведениям Telegram-канала Baza, нападавшему 19 лет, «Интерфакса» — 17 лет. Кроме того, по делу о нападении на школу задержан предполагаемый пособник — 41-летний Рамиль Мухамедшин.
Ранее источник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщил, что в результате нападения на школу в Казани сегодня утром погибли 9 человек и 11 получили ранения. По его словам, на данный момент число раненых в результате нападения выросло до 30.
В столице Татарстана действует введенный МВД режим контртеррористической операции (КТО). Во всех школах города отменены занятия второй смены.
О стрельбе в школе №175 Казани стало известно сегодня утром. По предварительным данным, нападавшие ворвались в здание школы и открыли стрельбу. Среди погибших, предположительно, один учитель и не менее шести детей. Во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили ранения.