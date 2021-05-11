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СМИ сообщили о стрельбе в школе в Казани

Ведомости

В школе на улице Джаудата Файзи в Казани двое неизвестных открыли стрельбу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным источника «Ведомостей», в результате инцидента погибли девять человек. Аналогичные данные приводят агентства ТАСС и «РИА Новости».

«Госпитализированы 10 детей в РКБ (Республиканская клиническая больница), двое — в седьмую больницу и один взрослый — в РКБ», — сообщает ТАСС со ссылкой на оперативно-диспетчерский отдел Республиканского центра медицины катастроф.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что стрельба произошла в школе №175. В школу с оружием пришел подросток, он начал стрельбу по одноклассникам.

Согласно данным источника «Ведомостей», нападавших было двое, один из них задержан. Как сообщает источник ТАСС, второй участник нападения может удерживать заложников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных