СМИ сообщили о стрельбе в школе в Казани
В школе на улице Джаудата Файзи в Казани двое неизвестных открыли стрельбу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным источника «Ведомостей», в результате инцидента погибли девять человек. Аналогичные данные приводят агентства ТАСС и «РИА Новости».
«Госпитализированы 10 детей в РКБ (Республиканская клиническая больница), двое — в седьмую больницу и один взрослый — в РКБ», — сообщает ТАСС со ссылкой на оперативно-диспетчерский отдел Республиканского центра медицины катастроф.
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что стрельба произошла в школе №175. В школу с оружием пришел подросток, он начал стрельбу по одноклассникам.
Согласно данным источника «Ведомостей», нападавших было двое, один из них задержан. Как сообщает источник ТАСС, второй участник нападения может удерживать заложников.