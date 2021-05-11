СМИ сообщили о стрельбе в школе в Казани

В школе на улице Джаудата Файзи в Казани двое неизвестных открыли стрельбу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным источника «Ведомостей», в результате инцидента погибли девять человек. Аналогичные данные приводят агентства ТАСС и «РИА Новости».