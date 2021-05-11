«Победа» летом будет летать из «Шереметьево» в 14 российских городов
Российский лоукостер «Победа» летом 2021 г. будет выполнять рейсы из московского аэропорта «Шереметьево» в 14 российских городов, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова.
В частности, с 1 июня авиакомпания запустит рейсы в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Санкт-Петербург, Сочи и Уфу. Со 2 июня — в Петрозаводск, а с 1 июля начнутся полеты в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск. С 11 мая «Победа» осуществляет рейсы в Пермь, Махачкалу и Чебоксары.
Всего в летнем сезоне из «Шереметьево» будут выполняться до 20 рейсов в сутки. Рейсы авиакомпании из «Шереметьево» начались 1 мая, до этого все полеты «Победы» осуществлялись из аэропорта «Внуково».