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«Победа» летом будет летать из «Шереметьево» в 14 российских городов

Ведомости

Российский лоукостер «Победа» летом 2021 г. будет выполнять рейсы из московского аэропорта «Шереметьево» в 14 российских городов, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова.

В частности, с 1 июня авиакомпания запустит рейсы в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Санкт-Петербург, Сочи и Уфу. Со 2 июня — в Петрозаводск, а с 1 июля начнутся полеты в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск. С 11 мая «Победа» осуществляет рейсы в Пермь, Махачкалу и Чебоксары.

Всего в летнем сезоне из «Шереметьево» будут выполняться до 20 рейсов в сутки. Рейсы авиакомпании из «Шереметьево» начались 1 мая, до этого все полеты «Победы» осуществлялись из аэропорта «Внуково».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных