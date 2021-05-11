«Победа» летом будет летать из «Шереметьево» в 14 российских городов

В частности, с 1 июня авиакомпания запустит рейсы в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Санкт-Петербург, Сочи и Уфу. Со 2 июня — в Петрозаводск, а с 1 июля начнутся полеты в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск. С 11 мая «Победа» осуществляет рейсы в Пермь, Махачкалу и Чебоксары.