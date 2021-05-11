В «Спартаке» рассказали о состоянии избитого медиадиректора клуба
Состояние директора по связям с общественностью московского «Спартака» Антона Фетисова, госпитализированного после избиения, стабильное, заявил управляющий директор футбольного клуба Евгений Мележиков.
«Состояние Фетисова стабильное, должны перевести из реанимации в общую палату. Уголовное дело по факту нападения возбуждено. Клуб оказывает любую помощь», — цитирует «Р-Спорт» Мележикова.
На Фетисова напали вечером 9 мая, сообщал пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин. У него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
Антону Фетисову 42 года. Он работает в «Спартаке» с июня прошлого года. Специалист сменил на этой должности Антона Лисина. Ранее Фетисов работал директором по связям с общественностью «БКС банка», а также сотрудничал с московским «Динамо».