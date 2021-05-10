«Спартак» обыграл «Химки» и вышел на второе место в чемпионате России
Московский «Спартак» обыграл «Химки» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу и вышел на вторую строчку турнира. Встреча состоялась в Москве, завершившись со счетом 2:1.
У «Химок» забил Максим Глушенков (на 27-й минуте), у «Спартака» голы забили Александр Соболев (на 55-й минуте, пенальти) и Джордан Ларссон (на 89-й минуте).
По итогам матча «Спартак» с 56 очками вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя «Локомотив» с 53 очками. «Химки» с 44 очками заняли восьмое место.