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«Спартак» обыграл «Химки» и вышел на второе место в чемпионате России

Ведомости

Московский «Спартак» обыграл «Химки» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу и вышел на вторую строчку турнира. Встреча состоялась в Москве, завершившись со счетом 2:1.

У «Химок» забил Максим Глушенков (на 27-й минуте), у «Спартака» голы забили Александр Соболев (на 55-й минуте, пенальти) и Джордан Ларссон (на 89-й минуте).

По итогам матча «Спартак» с 56 очками вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя «Локомотив» с 53 очками. «Химки» с 44 очками заняли восьмое место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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