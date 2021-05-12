Правительство продлило программу кешбэка за туры по России до конца года
Правительство продлило до конца 2021 г. программу по возврату части средств за туры по России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе кабмина в Госдуме. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Правительство продлило ее до конца года», — сказал Мишустин. К началу мая программой воспользовались около 1 млн человек, им возвращено около 4 млрд руб. Благодаря этому регионы получили дополнительные финансовые средства, отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая продлить программу туристского кешбэка до конца года. В конце апреля Мишустин подписал распоряжение о выделении на эту программу еще 4,7 млрд руб.
Третий этап программы туров по России с кешбэком стартовал 18 марта. Кешбэк от покупки составляет 20% от ее стоимости, но не более 20 000 руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.