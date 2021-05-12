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Правительство продлило программу кешбэка за туры по России до конца года

Ведомости

Правительство продлило до конца 2021 г. программу по возврату части средств за туры по России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе кабмина в Госдуме. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Правительство продлило ее до конца года», — сказал Мишустин. К началу мая программой воспользовались около 1 млн человек, им возвращено около 4 млрд руб. Благодаря этому регионы получили дополнительные финансовые средства, отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая продлить программу туристского кешбэка до конца года. В конце апреля Мишустин подписал распоряжение о выделении на эту программу еще 4,7 млрд руб.

Третий этап программы туров по России с кешбэком стартовал 18 марта. Кешбэк от покупки составляет 20% от ее стоимости, но не более 20 000 руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.

Ранее по теме: Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца 2021 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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