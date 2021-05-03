Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца 2021 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая продлить программу туристского кешбэка до конца года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля
«Продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года, предусмотрев при этом в период летних каникул: возмещение гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей», — говорится в документе. Также предусмотрено возмещение части стоимости путевки финалистам и победителям олимпиад и конкурсов, волонтерам.
Кроме того, до 1 июня будет предусмотрено предоставление студентам, путешествующим по России в период каникул, возможности проживать в студенческих кампусах и общежитиях образовательных организаций, следует из поручений.
30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит еще 4,7 млрд руб. на программу туристического кешбэка за путешествия по России. Сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более 20 000 руб. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир», при этом деньги поступают на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки, напомнили в кабмине.
Новый этап программы продлится до конца года. Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.