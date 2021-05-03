Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца 2021 года

30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит еще 4,7 млрд руб. на программу туристического кешбэка за путешествия по России. Сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более 20 000 руб. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир», при этом деньги поступают на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки, напомнили в кабмине.