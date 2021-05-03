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Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца 2021 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая продлить программу туристского кешбэка до конца года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля

«Продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года, предусмотрев при этом в период летних каникул: возмещение гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей», — говорится в документе. Также предусмотрено возмещение части стоимости путевки финалистам и победителям олимпиад и конкурсов, волонтерам.

Кроме того, до 1 июня будет предусмотрено предоставление студентам, путешествующим по России в период каникул, возможности проживать в студенческих кампусах и общежитиях образовательных организаций, следует из поручений.

30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит еще 4,7 млрд руб. на программу туристического кешбэка за путешествия по России. Сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более 20 000 руб. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир», при этом деньги поступают на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки, напомнили в кабмине.

Новый этап программы продлится до конца года. Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных