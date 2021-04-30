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Правительство направит еще 4,7 млрд руб. на программу туристического кешбэка

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит еще 4,7 млрд руб. на программу туристического кешбэка за путешествия по России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. 

Сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир», при этом деньги поступают на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки, напомнили в кабмине. 

Новый этап программы продлится до конца года. Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить сроки действия программы туристического кешбэка на весь год для школьников и студентов и увеличить для них размер возврата средств при покупке туров по стране.

Ранее по теме: Правительство продлит программу туристического кешбэка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных