Правительство направит еще 4,7 млрд руб. на программу туристического кешбэка

Сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир», при этом деньги поступают на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки, напомнили в кабмине.