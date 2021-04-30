Правительство направит еще 4,7 млрд руб. на программу туристического кешбэка
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит еще 4,7 млрд руб. на программу туристического кешбэка за путешествия по России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир», при этом деньги поступают на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки, напомнили в кабмине.
Новый этап программы продлится до конца года. Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.
Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить сроки действия программы туристического кешбэка на весь год для школьников и студентов и увеличить для них размер возврата средств при покупке туров по стране.