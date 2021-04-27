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Правительство продлит программу туристического кешбэка

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Правительство продлит программу туристического кешбэка на поездки по России, сообщил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить программу до конца года. «По поручению президента правительство продлевает программу, которая предусматривает возврат 20% затрат на туристические поездки внутри России, чтобы больше людей смогли отдохнуть в путешествии по нашей стране», — сказал Мишустин.

По его словам, правительство дополнительно выделит на программу 4,7 млрд руб. В марте кабмин выделил 2 млрд руб. на третий этап программы. Кешбэк смогли получить почти 700 000 россиян, отметил Мишустин.

Третий этап программы туров по России с кешбэком стартовал 18 марта. Путевку можно приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кешбэк от покупки составит 20% от ее стоимости, но не более 20 000 руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных