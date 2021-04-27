Правительство продлит программу туристического кешбэка
Правительство продлит программу туристического кешбэка на поездки по России, сообщил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить программу до конца года. «По поручению президента правительство продлевает программу, которая предусматривает возврат 20% затрат на туристические поездки внутри России, чтобы больше людей смогли отдохнуть в путешествии по нашей стране», — сказал Мишустин.
По его словам, правительство дополнительно выделит на программу 4,7 млрд руб. В марте кабмин выделил 2 млрд руб. на третий этап программы. Кешбэк смогли получить почти 700 000 россиян, отметил Мишустин.
Третий этап программы туров по России с кешбэком стартовал 18 марта. Путевку можно приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кешбэк от покупки составит 20% от ее стоимости, но не более 20 000 руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.