В Крыму задержали угрожавшего взорвать школу мужчину

Вчера утром стало известно о стрельбе в школе № 175 Казани, в результате которой погибли девять человек, среди которых семь детей. Пострадали 23 человека. 19-летний нападавший задержан. После этого Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах, а также по организации действий сотрудников образовательных учреждений в кризисных ситуациях.