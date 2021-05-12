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В Крыму задержали угрожавшего взорвать школу мужчину

Ведомости

Сотрудники ФСБ и полиции задержали жителя Красногвардейского района Крыма, разместившего в соцсети заведомо ложную информацию о готовящемся вооруженном нападении на школу села Октябрьское, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по республике.

«Задержан житель села Амурское Красногвардейского района республики Крым 1995 года рождения, который 11 мая 2021 года разместил в одном из сообществ социальной сети заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на образовательное учреждение села Октябрьское», — говорится в сообщении.

Задержанный сознался в содеянном, объяснив свои действия желанием проверить оперативность работы спецслужб. Против него готовятся возбудить уголовное дело, рассказали в ведомстве.

Накануне в ФСБ сообщили, что в Симферополе был ликвидирован боевик, который открыл стрельбу по сотрудникам спецслужбы, когда те проводили оперативно-боевые мероприятия.

Вчера утром стало известно о стрельбе в школе № 175 Казани, в результате которой погибли девять человек, среди которых семь детей. Пострадали 23 человека. 19-летний нападавший задержан. После этого Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах, а также по организации действий сотрудников образовательных учреждений в кризисных ситуациях. 

Ранее по теме: Минпросвещения направило регионам рекомендации по усилению безопасности школ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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