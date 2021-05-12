В Крыму задержали угрожавшего взорвать школу мужчину
Сотрудники ФСБ и полиции задержали жителя Красногвардейского района Крыма, разместившего в соцсети заведомо ложную информацию о готовящемся вооруженном нападении на школу села Октябрьское, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по республике.
«Задержан житель села Амурское Красногвардейского района республики Крым 1995 года рождения, который 11 мая 2021 года разместил в одном из сообществ социальной сети заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на образовательное учреждение села Октябрьское», — говорится в сообщении.
Задержанный сознался в содеянном, объяснив свои действия желанием проверить оперативность работы спецслужб. Против него готовятся возбудить уголовное дело, рассказали в ведомстве.
Накануне в ФСБ сообщили, что в Симферополе был ликвидирован боевик, который открыл стрельбу по сотрудникам спецслужбы, когда те проводили оперативно-боевые мероприятия.
Вчера утром стало известно о стрельбе в школе № 175 Казани, в результате которой погибли девять человек, среди которых семь детей. Пострадали 23 человека. 19-летний нападавший задержан. После этого Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах, а также по организации действий сотрудников образовательных учреждений в кризисных ситуациях.