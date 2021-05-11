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ФСБ ликвидировала вооруженного боевика в Симферополе

Ведомости

Сотрудники спецслужб нейтрализовали открывшего стрельбу в Симферополе террориста, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму и Севастополю.

«В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования городской округ Симферополь подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», — говорится в заявлении ведомства (цитата по «Интерфакс»).

Отмечается, что оперативно-боевое мероприятие было проведено при силовой поддержке спецподразделений ФСБ и Росгвардии. Боевик находился в розыске. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о ликвидации проживавшего в Крыму уроженца Узбекистана, который открыл огонь по силовикам.

Ранее по теме: ФСБ предотвратила теракт в Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных