ФСБ ликвидировала вооруженного боевика в Симферополе
Сотрудники спецслужб нейтрализовали открывшего стрельбу в Симферополе террориста, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму и Севастополю.
«В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования городской округ Симферополь подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», — говорится в заявлении ведомства (цитата по «Интерфакс»).
Отмечается, что оперативно-боевое мероприятие было проведено при силовой поддержке спецподразделений ФСБ и Росгвардии. Боевик находился в розыске. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о ликвидации проживавшего в Крыму уроженца Узбекистана, который открыл огонь по силовикам.