Минпросвещения направило регионам рекомендации по усилению безопасности школ

Сегодня утром вооруженный человек 2001 г. рождения ворвался в здание гимназии № 175 в Казани. По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, в результате стрельбы погибли девять человек, семеро из которых — дети. Еще 21 пострадавший находится в больнице с ранениями, переломами и ушибами.