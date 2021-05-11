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Минпросвещения направило регионам рекомендации по усилению безопасности школ

Ведомости

Министерство просвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах после стрельбы в казанской гимназии, сообщается на сайте ведомства. Документ, подписанный министром Сергеем Кравцовым, включает в себя правила по обеспечению сохранения жизни и здоровья учеников и работников организаций.

«Необходимо выработать дополнительные меры с учетом анализа обстановки в субъекте Российской Федерации, провести проверки состояния защищенности организаций, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания», — говорится в тексте письма.

Кроме того, Минпросвещения направило рекомендации по организации действий сотрудников образовательных учреждений в кризисных ситуациях. Антикризисный план, выработать который поручило ведомство, должен включать в себя организационный, методический и ресурсный блоки, которые формируются в зависимости от множества факторов, включая типы ЧС, необходимые обучающие тренинги и внешние ресурсы и порядок взаимодействия с пострадавшими.

За каждую из функций, реализуемых в случае ЧС, будут отвечать максимум два человека. Среди функций — оповещение о ЧС, выстраивание системы коммуникации, взаимодействие со СМИ, обеспечение первой помощи, эвакуации и перевозки, а также консультирование и работа с последствиями инцидентов.

Уточняется, что деятельность членов антикризисной команды должна осуществляться при поддержке внешнего консультанта. Им может стать представитель антикризисного подразделения или городской службы экстренной психологической помощи.

Сегодня утром вооруженный человек 2001 г. рождения ворвался в здание гимназии № 175 в Казани. По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, в результате стрельбы погибли девять человек, семеро из которых — дети. Еще 21 пострадавший находится в больнице с ранениями, переломами и ушибами.

Министерство внутренних дел сообщило о задержании нападавшего. Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее по теме: Число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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