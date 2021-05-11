Число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти

В настоящее время 21 пострадавший находится в больнице. У них обнаружены огнестрельные ранения, переломы и ушибы. «Врачи делают все. Мы ожидаем борт из Москвы. При необходимости будет оказана поддержка и федеральными медицинскими центрами», – подчеркнул глава региона. В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что 19-летний террорист арестован, он законно владел оружием, другие пособники пока не определены.