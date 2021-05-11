Число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти
В результате стрельбы в казанской школе № 175 погибли девять человек, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
«Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек», – сказал Минниханов (цитата по ТАСС).
В настоящее время 21 пострадавший находится в больнице. У них обнаружены огнестрельные ранения, переломы и ушибы. «Врачи делают все. Мы ожидаем борт из Москвы. При необходимости будет оказана поддержка и федеральными медицинскими центрами», – подчеркнул глава региона. В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что 19-летний террорист арестован, он законно владел оружием, другие пособники пока не определены.
О стрельбе в школе № 175 Казани стало известно сегодня утром. По предварительным данным, нападавший ворвался в здание школы и открыл стрельбу. Во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили ранения. По факту произошедшего следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.
В Казани был временно введен режим контртеррористической операции. Занятия вторых смен в школах отменены, 12 мая объявлено в республике днем траура.