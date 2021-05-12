Две трети россиян решили отказаться от отпуска этим летом

Путешествия этим летом запланировали лишь 34% россиян, большинство из них будут путешествовать на автомобиле внутри России и не собираются выезжать за границу, утверждается в исследовании. Лишь 5 из 34% запланировали отдых за рубежом. Больше всего сторонников зарубежного отдыха среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга в возрасте от 25 до 34 лет.