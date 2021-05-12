Две трети россиян решили отказаться от отпуска этим летом
Две трети россиян (66%) решили отказаться от отпуска летом 2021 г., говорится в результатах исследования аналитического центра НАФИ. На такое решение повлияли ограничения, связанные с коронавирусом. Исследование составлено на основе опроса 1600 человек из 53 регионов России, которое было проведено в апреле.
Тех, кто не будет покидать свой регион этим летом, больше всего среди жителей Северо-Кавказского федерального округа (81%), жителей сел (79%), граждан в возрасте от 60 лет (81%), а также людей, оценивающих материальное положение своей семьи как плохое (77%).
Путешествия этим летом запланировали лишь 34% россиян, большинство из них будут путешествовать на автомобиле внутри России и не собираются выезжать за границу, утверждается в исследовании. Лишь 5 из 34% запланировали отдых за рубежом. Больше всего сторонников зарубежного отдыха среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга в возрасте от 25 до 34 лет.
38% из тех, кто все же собирается в отпуск этим летом, предпочтут провести его на даче. На втором месте по популярности пляжный отдых (34%). Тех, кто в свой отпуск скорее останется дома, и тех, кто выберет какой-либо вид активного отдыха, оказалось поровну — по 30%.
В 2020 г. летний отпускной сезон пропустили 81% россиян, говорилось в исследовании НАФИ, которое было опубликовано в сентябре 2020 г. Большинство из тех, кто пропустил летний отпуск – жители Москвы и Санкт-Петербурга (86%), а также люди в возрасте 60 лет и старше (90%).