Криптомиллиардер Бутерин пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом в Индии

«В рамках одной транзакции Бутерин перевел India COVID-Crypto Relief 50 трлн токенов Shiba Inu стоимостью $1,2 млрд (по состоянию на момент появления сообщения в Forbes USA). Он также передал фонду 500 токенов Ethereum, пишет TechCrunch со ссылкой на твит бывшего сотрудника некоммерческой организации Ethereum Foundation Хадсона Джеймсона. В апреле Бутерин уже жертвовал фонту $600 000 в криптовалютах Ethereum и Maker», — пишет издание.