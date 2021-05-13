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Криптомиллиардер Бутерин пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом в Индии

Ведомости

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал свыше $1 млрд на борьбу с пандемией в Индии, сообщает Forbes. Самый молодой криптомиллиардер мира передал средства фонду India COVID-Crypto Relief и другим организациям.

«В рамках одной транзакции Бутерин перевел India COVID-Crypto Relief 50 трлн токенов Shiba Inu стоимостью $1,2 млрд (по состоянию на момент появления сообщения в Forbes USA). Он также передал фонду 500 токенов Ethereum, пишет TechCrunch со ссылкой на твит бывшего сотрудника некоммерческой организации Ethereum Foundation Хадсона Джеймсона. В апреле Бутерин уже жертвовал фонту $600 000 в криптовалютах Ethereum и Maker», — пишет издание.

Помимо этого, Бутерин осуществил переводы на сумму в миллионы долларов оценивающей эффективность благотворительных организаций GiveWell, стремящейся увеличить продолжительность жизни человека Methuselah Foundation, а также разработчику технологий искусственного интеллекта Machine Intelligence Research Institute. Криптомиллиардер также передал порядка $441 млн в криптовалюте Akita Inu платформе Gitcoin, которая работает на технологии Ethereum.

«Объем средств, в итоге полученных благотворительными организациями, может оказаться гораздо ниже изначального, так как действия Бутерина существенно повлияли на стоимость криптовалют. К 9:30 мск Shiba Inu дешевела на 29,35%, Dogelon Mars — на 58,31%, Akita Inu — на 33,93%», — отмечает Forbes.

27-летний программист Бутерин в начале мая стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Основа его состояния — более 333 тыс. токенов Ethereum, которые содержатся в его криптовалютном кошельке, писал Forbes.

По данным университета Джонса Хопкинса, Индия находится на втором месте после США в мире по количеству выявленных случаев коронавируса — 23 703 665. В стране зафиксировали 258 317 смертей из-за инфекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных