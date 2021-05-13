Криптомиллиардер Бутерин пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом в Индии
Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал свыше $1 млрд на борьбу с пандемией в Индии, сообщает Forbes. Самый молодой криптомиллиардер мира передал средства фонду India COVID-Crypto Relief и другим организациям.
«В рамках одной транзакции Бутерин перевел India COVID-Crypto Relief 50 трлн токенов Shiba Inu стоимостью $1,2 млрд (по состоянию на момент появления сообщения в Forbes USA). Он также передал фонду 500 токенов Ethereum, пишет TechCrunch со ссылкой на твит бывшего сотрудника некоммерческой организации Ethereum Foundation Хадсона Джеймсона. В апреле Бутерин уже жертвовал фонту $600 000 в криптовалютах Ethereum и Maker», — пишет издание.
Помимо этого, Бутерин осуществил переводы на сумму в миллионы долларов оценивающей эффективность благотворительных организаций GiveWell, стремящейся увеличить продолжительность жизни человека Methuselah Foundation, а также разработчику технологий искусственного интеллекта Machine Intelligence Research Institute. Криптомиллиардер также передал порядка $441 млн в криптовалюте Akita Inu платформе Gitcoin, которая работает на технологии Ethereum.
«Объем средств, в итоге полученных благотворительными организациями, может оказаться гораздо ниже изначального, так как действия Бутерина существенно повлияли на стоимость криптовалют. К 9:30 мск Shiba Inu дешевела на 29,35%, Dogelon Mars — на 58,31%, Akita Inu — на 33,93%», — отмечает Forbes.
27-летний программист Бутерин в начале мая стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Основа его состояния — более 333 тыс. токенов Ethereum, которые содержатся в его криптовалютном кошельке, писал Forbes.
По данным университета Джонса Хопкинса, Индия находится на втором месте после США в мире по количеству выявленных случаев коронавируса — 23 703 665. В стране зафиксировали 258 317 смертей из-за инфекции.